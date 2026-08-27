Die IBW senkt ihre Strompreise per Anfang 2027

Keystone-SDA

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Die IBW senkt ihre Strompreise per Anfang 2027 erneut. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden zahlt im kommenden Jahr 40 Franken oder 3,1 Prozent weniger, wie die regionale Energieversorgerin am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Auch beim Gas rechnet die IBW mit einer Preissenkung von rund drei Prozent. Für ein Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20’000 Kilowattstunden entspräche dies einer Ersparnis von 69 Franken. Dabei handle es sich allerdings noch um Richtwerte, da unter anderem die definitiven Netznutzungskosten und die Höhe der CO2-Abgabe für 2027 noch offen seien.

Die IBW hat ihre Energiepreise damit nach eigenen Angaben drei Jahre in Folge gesenkt. Ob sich dieser Trend fortsetzt, sei angesichts der zuletzt wieder gestiegenen Preise an den internationalen Energiemärkten unsicher.