Die Sonnenbergbahn in Kriens LU hat ihre Einnahmen gesteigert

Die Sonnenbergbahn in Kriens LU hat 2025 etwa gleich viele Passagiere befördert wie im Jahr zuvor. Die denkmalgeschützte Standseilbahn konnte ihre Einnahmen aus dem Personenverkehr aber deutlich steigern.

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(Keystone-SDA) Wie schon 2024, so waren auch im letzten Jahr etwas mehr als 41’000 Passagiere mit der Bahn unterwegs. Sie habe damit die Besucherfrequenzen nach der pandemiebedingten Delle auf hohem Niveau stabilisieren können, erklärte die Betreibergesellschaft in dem am Montag publizierten Geschäftsbericht 2025. Allein 3200 Fahrten seien auf das Wochenende entfallen, an dem das Musikfestival B-Sides auf dem Sonnenberg stattgefunden habe.

Der Ertrag aus dem Personenverkehr machte gleichzeitig einen Sprung von 173’000 Franken auf über 200’000 Franken. Die Sonnenbergbahn profitierte dabei auch aus dem Verkauf der Goldkarte. Sie schuf dieses zweijährige Abonnement zur Mittelbeschaffung für die Instandsetzung einer historischen Stahlbrücke. Als nächstes steht die Instandstellung des Tunnels und von Stützmauern an.

Die Sonnenbergbahn verbindet seit 124 Jahren den Vorort Kriens mit dem Sonnenberg. Sie überwindet auf einer Strecke von 830 Metern einen Höhenunterschied von 206 Metern.