DJ Tatana wünscht sich Besinnung auf Geschichte der Street Parade

(Keystone-SDA) “Street Parade”-Urgestein DJ Tatana hat sich vor der 31. Ausgabe des Techno-Festivals eine Besinnung auf die Geschichte des Anlasses gewünscht. “Ich wünsche mir, dass die Menschen neben Tanzen und Feiern auch wieder vermehrt die Geschichte hinter der Parade sehen.”

Die Parade sei ein Anlass, der was zu erzählen habe, sagte die 47-jährige “Königin der Street Parade” dem “Blick” vom Freitag. “Nämlich, dass Liebe das Stärkste ist auf dieser Welt.”

Die Street Parade sei in den frühen 90er-Jahren vor allem eine Demonstration für Liebe, Akzeptanz und Frieden gewesen. “Das war damals unser Ziel, dass sich Menschen verbinden und spüren, dass Liebe wirklich alles ist”, erklärte Tatana.

Tatana Sterba, wie die gebürtige Tschechin mit vollem Namen heisst, nimmt seit 1994 an der Zürcher Techno-Parade teil. Als erste Frau führte sie einen eigenen Wagen an und komponierte dreimal die offizielle Hymne für den Grossanlass.

Am Samstag will die zweifache Mutter zwischen 15.50 und 16.30 Uhr auf dem Daytona Lovemobile dem Partyvolk einheizen. Auf die Parade folgt ab 23.15 Uhr ein Auftritt an der Insomnia- Party in der Messe Zürich. “Natürlich werde ich alte Sachen spielen, aber auch neue Musik auflegen, ich freue mich sehr”, sagte die Trance-Musikerin und Produzentin von mehr als 15 Alben.