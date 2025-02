Douglas Kennedy unterrichtet an Universität Lausanne

Keystone-SDA

Der amerikanische Schriftsteller Douglas Kennedy unterrichtet im Frühjahrssemester an der Universität Lausanne. Der Autor zahlreicher Bestseller wird einmal pro Woche einen Kurs über das Schreiben von Romanen abhalten.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Sein Kurs, der sich über 14 Vorlesungen erstreckt, ist in den Lehrplan der Sektion Englisch der Philosophischen Fakultät integriert. Der Kurs konzentriere sich auf die «Kunst und Praxis des fiktionalen Schreibens», teilte die Universität Lausanne (Unil) auf ihrer Website mit.

Kennedys Unterricht werde die Lektüre literarischer Texte (hauptsächlich aus dem englischsprachigen Raum) mit einer Reihe von Schreibübungen kombinieren. Der 70-jährige New Yorker wurde durch seine Romane «Der Mann, der sein Leben leben wollte» (1997), «Das Streben nach Glück» (2001), «Der diskrete Charme des Ehelebens» (2005) und «Die Frau des Fs» (2007) bekannt.

Sein letztes Werk, «Anderswo, bei mir», erschien im vergangenen Jahr. Kennedy hat rund 30 Bücher veröffentlicht, die in rund 20 Sprachen übersetzt und mehr als acht Millionen Mal verkauft wurden.

Zum Auftakt seines Lausanner Semesters wird Kennedy am kommenden Dienstag im Konzertsaal «Salle Métropole» einen ersten Vortrag halten. Der frankophile und perfekt zweisprachige Autor kennt Lausanne gut. In einem Interview mit der Zeitschrift «L’Illustré» sagte er kürzlich, er «liebe» die Waadtländer Hauptstadt, insbesondere ihre kulturellen Einrichtungen. Die Cinémathèque suisse sei grossartig, das Lausanner Kammerorchester eines der besten der Welt und ‹Chorus› ein guter Jazzclub, sagte Kennedy.

Neben der Vorlesungsreihe an der Unil wird Kennedy im März auch in Genf am 23. Internationalen Filmfestival über Menschenrechte (FIFDH) anwesend sein und an einer Podiumsdiskussion zum Thema «Wohin gehen die USA?» teilnehmen.