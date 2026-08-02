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Drei Menschen sterben bei Kleinflugzeug-Absturz in der Slowakei

Keystone-SDA

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Gemeinde Ocova in der Mittelslowakei sind am Sonntag alle drei Insassen ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Facebook mitteilte, starben der 48 Jahre alte Pilot und ein weiterer 38 Jahre alter Mann. Das dritte Todesopfer sei ein Kind. Dessen Alter nannte die Polizei aber nicht. Über minderjährige Opfer gibt die slowakische Polizei grundsätzlich keine Informationen ohne vorherige Zustimmung der Angehörigen bekannt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Vorerst könne man aber auch zur Ursache und den näheren Umständen des Unglücks keine Details nennen, hiess es in der Polizei-Mitteilung. Die Ermittlungen dazu seien noch im Gang. Nach offiziell nicht bestätigten Informationen der Nachrichtenagentur TASR soll das Unglück im Rahmen eines touristischen Rundflugs geschehen sein. Das Flugzeug sei demnach auf ein freies Feld einer Agrargenossenschaft gefallen. Dort habe es zu brennen begonnen, die Feuerwehr habe den Brand aber rasch löschen können.

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