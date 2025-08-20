Drei Tote in Corcelles NE gefunden – Verdächtiger festgenommen

Keystone-SDA

Drei Personen sind am Dienstagabend in einer Wohnung in Corcelles NE tot aufgefunden worden, wie die Kantonspolizei Neuenburg in einer Mitteilung schrieb. Ein Verdächtiger, der durch Schüsse der Polizei verletzt wurde, sei festgenommen worden.

(Keystone-SDA) Eine umfangreiche Polizeioperation sei im Gang, sagte Polizeisprecher Georges-André Lozouet in der Nacht auf Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Eine Strasse sei für die Ermittlungen abgesperrt.

Die Polizei gehe von einem dreifachen Tötungsdelikt aus, sagte Lozouet weiter. Der verletzte Verdächtige sei ins Spital gebracht worden. Weitere Informationen wollen die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Mittwoch um 10.00 Uhr in Neuenburg bekanntgeben.