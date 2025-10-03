The Swiss voice in the world since 1935
Drei Verletzte bei Unfall auf A8 im Berner Oberland

Keystone-SDA

Drei Personen sind am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der A8 bei Interlaken leicht verletzt worden. Sie wurden mit Ambulanzen ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Lenkerin war aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Dieses stiess daraufhin mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Alle drei Personen am Steuer erlitten Verletzungen. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

