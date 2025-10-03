Drei Verletzte bei Unfall auf A8 im Berner Oberland

Keystone-SDA

Drei Personen sind am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der A8 bei Interlaken leicht verletzt worden. Sie wurden mit Ambulanzen ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Lenkerin war aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Dieses stiess daraufhin mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Alle drei Personen am Steuer erlitten Verletzungen. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf.