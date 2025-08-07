The Swiss voice in the world since 1935
Drei Verletzte nach Brand im Kreis 3 in Zürich

Keystone-SDA

Im Zürich hat es am Donnerstagmorgen in einer Wohnung im Kreis 3 gebrannt. Drei Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer. Die Brandursache ist unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 10 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Meldung über einen Brand in einer Wohnung an der Zelgstrasse ein, wie die Stadtpolizei Zürich gleichentags mitteilte. Vor Ort retteten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr eine Person mittels Autodrehleiter aus der betroffenen Wohnung. Zwei weitere Personen konnten die Wohnung selbstständig verlassen.

Die drei Personen wurden wegen des Feuers und Rauchs verletzt. Eine davon erlitt schwere Verletzungen und musste durch die Sanität hospitalisiert werden, wie es weiter hiess. Die beiden anderen wurden vor Ort von der Sanität erstversorgt und mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht.

Die Berufsfeuerwehr konnte die Flammen im Obergeschoss, die zu einer starken Rauchentwicklung führten, erfolgreich bekämpfen. Der Brand wurde laut Mitteilung innert weniger Minuten unter Kontrolle gebracht.

Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr sowie Rettungsorganisationen. Die Brandursache sei zurzeit noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Stadtpolizei Zürich geführt.

