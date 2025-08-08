Drei Verletzte nach zwei Unfällen mit Töffs in Walchwil ZG

Keystone-SDA

Nach einer Frontalkollision sowie einem Selbstunfall am Donnerstagabend in Walchwil ZG wurden drei Beteiligte mit Verletzungen ins Spital gebracht. Zwei von ihnen waren mit einem Töff unterwegs, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Freitag mitteilten.

(Keystone-SDA) Um kurz nach 20.15 Uhr prallten auf der Vorbergstrasse in der Gemeinde Walchwil ein bergwärts fahrendes Motorrad und ein talwärts fahrendes Auto frontal zusammen. Die Gründe dafür sind bislang ungeklärt und Gegenstand von Untersuchungen.

Der 34-jährige Töfffahrer verletzte sich erheblich, wie es in der Mitteilung hiess. Der 45-jährige Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht.

Für die Bergungsarbeiten war die Vorderbergstrasse im Bereich der Unfallstelle rund eine Stunde lang gesperrt.

Eine halbe Stunde später kam es auf der Artherstrasse zu einem weiteren Unfall. Ein 20-jähriger Töfffahrer war von Arth her in Richtung Walchwil unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad verlor. Er kam von der Strasse ab und stürzte. Dabei zog sich der Lenker erhebliche Verletzungen zu. Die Unfallursache ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.