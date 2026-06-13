Eine Person bei Hausbrand in Langnau verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Langnau ist am Samstagnachmittag eine Person leicht verletzt worden. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über den Brand am Stegfeldweg ging um 13.44 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Inneren des Hauses aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Langnau brachte den Brand rasch unter Kontrolle und löschte ihn.

Zwei der drei Personen, die sich im Haus befanden, konnten sich laut der Mitteilung selbstständig in Sicherheit bringen. Eine dritte Person wurde von der Feuerwehr evakuiert und mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

Für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner organisiert die Gemeinde eine alternative Unterkunft. Die genaue Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand von Ermittlungen.