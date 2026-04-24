Eine Person stirbt bei schwerem Unfall auf der A1 bei Gunzgen SO

Keystone-SDA

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 bei Gunzgen SO ist am Freitagmorgen eine Person ums Leben gekommen. Zudem wurden bei der Kollision mehrere weitere Personen verletzt.

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(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Solothurn bestätigte am Freitagmorgen auf Anfrage von Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht von «20 Minuten». Der Unfall ereignete sich laut Polizei im Bereich der Raststätten Gunzgen Süd und Gunzgen Nord in Fahrtrichtung Bern. Beteiligt waren mehrere Fahrzeuge.

Infolge des Unfalls musste die Autobahn im betroffenen Abschnitt kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Der TCS meldete zudem eine vorübergehende Sperrung zwischen Rothrist und der Verzweigung Härkingen in beide Richtungen. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten an.