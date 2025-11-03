The Swiss voice in the world since 1935
Elf Hunde sterben in Hundepension im Bezirk Uster ZH

Keystone-SDA

In einer Hundepension im Bezirk Uster im Kanton Zürich sind elf Hunde gestorben. Die Todesursache ist noch unklar, die Polizei vermutet aber eine Vergiftung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei rückte aus, nachdem ein Hundebesitzer am Freitag den Tod seines Hundes in der Pension gemeldet hatte. Die Abklärungen vor Ort zeigten schliesslich, dass elf Hunde gestorben waren, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Ein weiterer Hund, der Vergiftungssymptome zeigte, überlebte.

Wie es bei der Kantonspolizei auf Anfrage hiess, waren alle Hunde für Ferien in dieser Pension. Woher die Vergiftung gekommen sein könnte, ist noch unklar. Ein Labor führt nun mit übergebenen Proben eine toxikologische Untersuchung durch.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

