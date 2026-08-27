Energie Thun erweitert Niedertarif-Fenster

Keystone-SDA

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Die Energie Thun AG hat ihre Stromtarife für das kommende Jahr angepasst. Ab dem 1. Januar 2027 gilt neu auch am Nachmittag ein Niedertarif. Zudem wird ein freiwilliger dynamischer Tarif für die Netznutzung eingeführt.

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(Keystone-SDA) Kundinnen und Kunden können künftig nicht nur nachts, sondern auch zwischen 12.30 Uhr und 17 Uhr günstigeren Strom beziehen, wie die Energie Thun AG am Donnerstag mitteilte. Das bisherige Niedertariffenster von 22 Uhr bis 6 Uhr bleibt bestehen.

Als neue Möglichkeit führt der Energieversorger einen freiwilligen, dynamischen Preis für die Netznutzung ein. Dieser Tarif richtet sich an Personen mit steuerbaren Grossverbrauchern wie Elektroautos oder Wärmepumpen. Ziel ist es, den Stromverbrauch in Zeiten zu verlagern, in denen das Netz weniger belastet ist und viel lokaler Solarstrom zur Verfügung steht.

Für einen Referenzhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden sinken die jährlichen Stromkosten laut dem Unternehmen um 23,31 Franken. Während die Preise für die Netznutzung im Standardtarif unverändert blieben, stiegen die reinen Energiepreise.

Auch beim Produkt «Ladestrom» für Elektroautos wird neu zwischen einem Hoch- und einem Niedertarif unterschieden. Der bisherige Einheitstarif entfällt.

Mit den neuen Angeboten schaffe man Anreize, Strom bewusster und netzfreundlicher zu nutzen, liess sich CEO Michael Gruber in der Mitteilung zitieren. Die Kundschaft wird mit der Rechnung für das dritte Quartal 2026 schriftlich über die neuen Tarife informiert.