Er starb mit nur 41: Star-Designer Abloh bekommt grosse Schau

Keystone-SDA

Der Einfluss von US-Designer Virgil Abloh auf Mode, Kunst und Musik war grenzenlos - nun ist er in Paris zu sehen. Über 700 Exponate aus zwei Jahrzehnten zeigen das vielseitige Werk des Tausendsassas. Von den wegweisenden Arbeiten seiner Marke Off-White über Nike-Sneaker und Louis-Vuitton-Anzüge bis hin zu Ikea-Möbeln und Album-Covern: ein kreatives Universum ohne Limit - und laut Organisatoren als grösste Virgil-Abloh-Retrospektive Europas.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die zahlreichen Exponate, vom persönlichen Fundus bis zu ikonischen Entwürfen, erzählen die Geschichte eines Designers, der Grenzen sprengte – nicht nur, weil er eine Mischung aus High Fashion und Street Style auf die Laufstege brachte.

Die Schau zeigt Ablohs Arbeit mit zahlreichen interdisziplinären Partnern – inklusive Colette, dem legendären Pariser Concept Store (1997-2017), der für die Ausstellung rekonstruiert wurde und einst als globale Trendplattform und Pilgerort für Kreative galt.

2021 an Herztumor gestorben

Abloh wurde am 30. September 1980 geboren. Er war der erste Afroamerikaner, der bei einem französischen Luxusmodehaus (Louis Vuitton) die künstlerische Leitung übernahm. Er starb 2021 mit 41 Jahren an einem seltenen Herztumor.

Seine Skizzen, Prototypen und Ideen bewahrte Virgil Abloh sorgfältig – ein reiches Erbe, das unter dem Titel «The Codes» zu bestaunen ist. Die erweiterte Version der 2022 in Miami gezeigten Schau ist noch bis zum 10. Oktober zu sehen – eröffnet am 30. September, Ablohs Geburtstag.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
