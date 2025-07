Ersatzbusse und inaktive Bahnübergänge während Zugsperre in Riehen

Keystone-SDA

Nach der Ankündigung der SBB Deutschland hat sich auch die Gemeinde Riehen BS zur sechswöchigen Bahnsperre geäussert. Sie teilte mit, dass die Ersatzbusse in der Zeitspanne vom 31. Juli bis 14. September an der Tramhaltestelle Riehen Dorf und Habermatten halten werden.

(Keystone-SDA) Zudem werden die Bahnübergänge für diese Dauer ausser Betrieb genommen. Die Barrieren sperren den Zugang für den Strassenverkehr in Riehen nur dann, wenn ein Baufahrzeug passiert, wie es im am Donnerstag an die Medien verschickten Communiqué heisst.

Während der Bauarbeiten müssen 20 Parkplätze entlang des Eisenbahnwegs gesperrt werden. Die Deutsche Bahn (DB) benötigt die Flächen für Installations- und Lagerplätze.

Die DB wird unter anderem die Signalanlagen und Kabelleitungen auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Badischem Bahnhof in Basel und Lörrach-Stetten erneuern.

Aus diesem Grund bleiben die S-Bahn-Haltestellen Riehen und Niederholz während des besagten Zeitraums gesperrt. Die Züge vom Badischen Bahnhof in Basel nach Deutschland werden via Weil am Rhein umgeleitet, während für in Riehen die Ersatzbusse vorgesehen sind.

Die SBB Deutschland hatte bereits im Juni eine Mitteilung zu dieser Bahnsperre geschrieben. Die SP Riehen-Bettingen kritisierte am Montag in einem Communiqué die aus ihrer Sicht «mangelnde Kommunikation» der Gemeinde zu dieser sechswöchigen Einschränkung für die Fahrgäste.