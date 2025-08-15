The Swiss voice in the world since 1935
Erster atlantischer Hurrikan der Saison bedroht Karibik

Keystone-SDA

"Erin" ist der erste Hurrikan der diesjährigen atlantischen Saison. Wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) in Miami mitteilte, bewegt er sich mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde nordöstlich der Kleinen Antillen in Richtung Westen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Wochenende wird «Erin» sich den Meteorologen zufolge voraussichtlich zu einem starken Hurrikan entwickeln und den Inseln über dem Winde südöstlich von Puerto Rico näherkommen. Zu der Inselkette gehören unter anderem Anguilla, Antigua und Barbuda sowie St. Kitts und Nevis.

Mögliche Auswirkungen auch für Puerto Rico

Der Hurrikan befand sich am Freitag rund 750 Kilometer von den auf Englisch Leeward Islands genannten Inseln entfernt. Auch Puerto Rico, die Amerikanischen Jungferninseln und die Britischen Jungferninseln sollten die Entwicklung von «Erin» beobachten, so das NHC.

Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderwärmung erhöht laut Experten die Wahrscheinlichkeit starker Stürme. Die Hurrikansaison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie dauert in beiden Regionen offiziell bis zum 30. November.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
