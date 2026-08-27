Erwerbslosigkeit bei Hochschulabsolventen nimmt zu

Keystone-SDA

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Ein Hochschulabschluss schützt immer weniger vor Arbeitslosigkeit. Die Quote der Erwerbslosen unter Universitäts- und Fachhochschulabgängern stieg in der Schweiz zwischen 2023 und 2025 spürbar, wie das Bundesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Bei Personen mit einem Masterabschluss einer universitären Hochschule stieg die Erwerbslosenquote ein Jahr nach Abschluss von 3,9 auf 6,4 Prozent. Bei jenen mit einem Bachelor einer Fachhochschule erhöhte sie sich von 3,4 auf 4,9 Prozent, wie es in der Mitteilung des Bundesamtes für Statistik (BFS) weiter heisst.

Stabil tief blieb die Quote bei den Absolventinnen und Absolventen von pädagogischen Hochschulen mit 0,7 Prozent.

Die Zunahme erfasste auch bisher kaum betroffene Bereiche. So verdoppelte sich die Quote bei den Masterabsolvierenden der Wirtschafts- und der Technischen Wissenschaften beinahe.

Zudem hatten mehr Absolventinnen und Absolventen Mühe, eine ihren Vorstellungen entsprechende Stelle zu finden. Als Hauptgrund sie fehlende Berufserfahrung, aber auch die wirtschaftliche Lage.