ESC-Moderatorin Studer meidet Wochenend-Shopping mit ihrem Ehemann

ESC-Moderatorin Sandra Studer vermeidet am Wochenende Shoppingtouren mit ihrem Mann. Obwohl er ein cooler Typ sei, könne er im Gedränge „echt ranzig werden“, verriet sie in einem Tamedia-Interview.

(Keystone-SDA) Die 56-jährige Zürcherin moderiert in Basel den diesjährigen Eurovision Song Contest – zusammen mit Hazel Brugger und Michelle Hunziker. Privat schätzt sie das Gesellige: Für ein gutes Wochenende brauche es nur genug Geld, um ein Essen für einen vollen Tisch zu kochen – „gerne bis zu 20 Leute“. Dann werde auch schon mal der Gartentisch angehängt.

Unter der Woche trinke sie konsequent Wasser, doch am Wochenende sei Wein erlaubt. In den Ferien sei es „etwas zu kräftig gegügelet“ worden, gestand Studer. Neben dem Wein gehören auch Cookies zum Wochenende – gebacken von ihren Töchtern in der heimischen „Cookie-Factory“. „Sie sind ziemlich kreativ“, so die Moderatorin, die auch als Sängerin und Schauspielerin in Produktionen auftrat.

Emotional werde sie am Flughafen Zürich. Dort ein paar Stunden bei der Ankunft zuzuschauen, sei ihr persönlicher Tipp für Menschen, die einen Aufsteller gebrauchen können. „Was man da alles an positiven Emotionen, Liebe, Wiedervereinigungssituationen und Freudentränen erlebt, ist herzerwärmend.“