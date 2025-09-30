The Swiss voice in the world since 1935
EU-Spitzen begrüssen Trumps Gaza-Plan

Keystone-SDA

Die Führungsspitzen der wichtigsten EU-Institutionen begrüssen den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Gaza-Kriegs.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte mit, sie ermutige alle Beteiligten, diese Chance zu ergreifen. Die Aussenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, sprach davon, der Plan sei die beste unmittelbare Chance, den Krieg zu beenden. «Die EU ist bereit, zum Erfolg beizutragen», so die Estin.

Auch EU-Ratspräsident António Costa rief alle Beteiligten dazu auf, diese Chance zu nutzen. Die Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, teilte mit: «Der Plan könnte Israel Sicherheit geben; er könnte den Palästinensern eine echte Perspektive für ihre legitimen Bestrebungen nach Selbstbestimmung und Staatlichkeit bieten und der gesamten Region Hoffnung geben.»

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

