Explosion in russischer Munitionsfabrik: Totenzahl steigt auf elf

Keystone-SDA

Die Zahl der Opfer nach der schweren Explosion und dem Grossbrand in einer Rüstungsfabrik in der russischen Region Rjasan ist bis zum Samstagnachmittag auf mindestens elf Tote und 130 Verletzte gestiegen. Gouverneur Pawel Malkow ordnete für den Montag einen Tag der Trauer zum Gedenken an die Opfer an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Malkow hatte am Freitag zunächst bloss von einem Brand in einem Betrieb gesprochen. Russische Staatsmedien berichteten allerdings, dass es sich um eine Fabrik zur Herstellung von Schiesspulver und Sprengstoff handele. Ein Fabrikgebäude stürzte den Berichten zufolge ein. Mehrere Verletzte wurden aus den Trümmern geborgen.

Vor Ort sei der Ausnahmezustand verhängt worden, sagte Malkow. Auf Fotos und Videos waren am Freitag Feuer und eine grosse Rauchwolke zu sehen. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben. Ermittler leiteten ein Verfahren wegen Verstosses gegen die Sicherheitsvorschriften für Industrieanlagen ein.

Schon in der Vergangenheit war es in der Region zu schweren Zwischenfällen mit der Lagerung oder Produktion von Munition gekommen. 2021 starben bei einer Explosion in einem Werk des nun auch wieder betroffenen Unternehmens 17 Menschen.

Die Region ist auch immer wieder Ziel ukrainischer Drohnenangriffe, mit denen sich Kiew gegen die russische Invasion wehrt. Hinweise darauf, dass es infolge eines Drohneneinschlags oder von Sabotage zu der Explosion gekommen wäre, gab es bis zum Morgen nicht.

