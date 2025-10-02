The Swiss voice in the world since 1935
Explosion in Uni-Labor von Teheran – Student stirbt

In einem Labor der Universität Teheran kam es zu einer Explosion, die einen Grossbrand auslöste. Dabei kam ein Student ums Leben und vier weitere Menschen wurden verletzt, wie der staatliche Sender IRIB berichtete.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine defekte Wasserstoffkapsel als Ursache der Explosion in der Ingenieurfakultät identifiziert, wie IRIB weiter berichtete.

In der iranischen Hauptstadt Teheran kommt es seit geraumer Zeit vermehrt zu Explosionen und Grossbränden. Nach Angaben der Behörden sind marode Infrastruktur und mangelhafte Wartung die Hauptursachen, die dann häufig zu Gaslecks und Kurzschlüssen führen.

