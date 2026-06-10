Falschmeldung sorgt für Grosseinsatz an Schule in Windisch AG

Keystone-SDA

An der Schule Chapf in Windisch AG ist es am Mittwochnachmittag zu einem Grosseinsatz gekommen. Eine Meldung über eine Schiesserei mit Verletzten stellte sich jedoch als falsch heraus, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit, wie die Polizei in ihrem Communiqué festhält. Nachdem kurz nach 16.30 Uhr ein Notruf eingegangen sei, sei ein Grosseinsatz ausgelöst worden und Einsatzkräfte hätten das Schulhaus und umliegende Gebäude durchsucht.

Während des Einsatzes traf die Polizei auf den Melder, einen 10-jährigen Schüler, wie es heisst. Dabei habe sich herausgestellt, dass eine Falschmeldung vorlag. Die genauen Umstände seien noch unklar und die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet.