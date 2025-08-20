The Swiss voice in the world since 1935
Familie Thomas Schmidheiny plant in Bad Ragaz SG ein Kunstmuseum

Keystone-SDA

Auf einem Areal neben dem Grand Hotel Resort in Bad Ragaz ist von der Familie Thomas Schmidheiny ein öffentliches Kunstmuseum geplant. Unter anderem sollen dort Werke der privaten Kunstsammlung dauerhaft ausgestellt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Geplant sei ein 3400 Quadratmeter grosses Museumsgebäude beim Grand Resort Bad Ragaz, teilte die Familie Schmidheiny am Mittwoch mit. Mit dem Projekt solle die private Kunstsammlung der Familie dauerhaft der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Einer der Schwerpunkte sind Gemälde von Ferdinand Hodler, dazu kommen verschiedene Werke neuer zeitgenössischer Kunst, wie der Pressesprecher der Familie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte.

Die Familie Thomas Schmidheiny ist laut Mitteilung mittlerweile in der dritten Generation beim Grand Resort Bad Ragaz engagiert. Die wichtigste industrielle Beteiligung ist der Baustoffkonzern Holcim.

