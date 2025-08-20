The Swiss voice in the world since 1935
Feuer richtet erheblichen Schaden an Wohnhaus in Ursenbach an

Keystone-SDA

Ein Brand hat in einem Haus in Ursenbach, das sich gerade im Umbau befindet, erheblichen Sachschaden angerichtet. Bei dem Vorfall am frühen Mittwochmorgen wurde niemand verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr wurde gegen 04.40 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich ein Teil des Gebäudes bereits im Vollbrand, wie das Regierungsstatthalteramt Oberaargau und die Berner Kantonspolizei mitteilten. Das Haus war wegen des Umbaus nicht bewohnt.

Das Feuer verursachte starken Rauch, der weit herum sichtbar war. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Nachlöscharbeiten dauerten am Mittwochnachmittag noch an.

Der Brand richtete erheblichen Sachschaden an. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Brandursache und zur genauen Höhe des Schadens aufgenommen.

Während der Löscharbeiten musste die Dorfstrasse mehrere Stunden lang komplett gesperrt werden.

