The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Firmen reagieren mit Automatisierung und Regionalisierung auf Zölle

Keystone-SDA

Schweizer Firmen haben als Antwort auf die jüngst erhöhten US-Zölle einer Umfrage zufolge mehrere Massnahmen in Angriff genommen. Dazu zählen etwa Effizienzsteigerungen, Automatisierung und eine stärkere Regionalisierung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Laut einer Umfrage der Strategieberatung EY Parthenon planen 48 Prozent der befragten CEOs konkrete Massnahmen in diesen Bereichen. Gleichzeitig gaben fast drei Viertel an, Güter künftig vermehrt lokal zu produzieren oder Lieferketten regionaler auszurichten, wie es in einer Mitteilung von EY vom Dienstag hiess. An der Umfrage beteiligten sich 1200 CEOs weltweit, davon 50 aus der Schweiz.

Hintergrund der Massnahmen ist die deutliche Anhebung der Zölle auf Schweizer Importe um 39 Prozent seit Anfang August. Diese Entwicklung gefährde Margen, störe Lieferketten und belaste Kundenbeziehungen, erklärte Stefan Rösch-Rütsche, Country Managing Partner von EY Schweiz, gemäss Mittelung. Unternehmen müssten daher rasch handeln und massgeschneiderte Lösungen entwickeln.

Lust auf Expansion

Neben den Zöllen bleibt die geopolitische Unsicherheit insgesamt das dominierende Risiko für hiesige Firmen. 52 Prozent der CEOs in der Schweiz nannten geopolitische Spannungen als grösste Gefahr für ihr Geschäft, weltweit waren es nur 28 Prozent. Auch makroökonomische Unsicherheiten bereiteten 42 Prozent der Befragten Sorgen.

Trotz der angespannten Lage zeigen sich Schweizer Unternehmenslenker expansiv. 40 Prozent planen innerhalb der kommenden zwölf Monate mindestens eine Fusion oder Übernahme, 76 Prozent wollen strategische Allianzen oder Joint Ventures eingehen.

Die Mehrheit der Befragten geht davon aus, dass geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheit noch mehrere Jahre anhalten wird. 38 Prozent erwarten eine Dauer von mindestens drei bis fünf Jahren – deutlich mehr als im globalen Durchschnitt von 17 Prozent.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Likes
5 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
36 Likes
27 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft