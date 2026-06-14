Flohmarkt-Gelände in Kreuzlingen wegen Bombendrohung evakuiert

Keystone-SDA

Der grenzüberschreitende 24-Stunden-Flohmarkt in Kreuzlingen TG und Konstanz (D) am Bodensee ist am frühen Sonntagmorgen wegen einer Bombendrohung evakuiert werden. Auch der Bahnverkehr zwischen den beiden Städten war betroffen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Es sei eine Bombendrohung eingegangen, sagte die Konstanzer Polizeisprecherin Tatjana Deggelmann auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Ermittlungen liefen und die Dauer des Einsatzes sei unklar. Zuvor hatte der «Südkurier» über die Bombendrohung berichtet.

Die Kantonspolizei Thurgau meldete ihrerseits einen Einsatz wegen einer Bedrohungslage. Nach derzeitiger Lagebeurteilung bestehe aber keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung, hiess es.

Die Bereiche Kleinvenedig und Hafenstrasse wurden gesperrt. Die Behörden in Konstanz forderten die Bevölkerung auf, den Bereich zu meiden.

Wie auf dem Portal der SBB nachzulesen ist, ist der Bahnverkehr zwischen Kreuzlingen und Konstanz wegen eines «Ereignisses in Deutschland» unterbrochen. Die Einschränkung dauere bis zirka 9.00 Uhr.

Der 24-Stunden-Flohmarkt ist ein jährlich stattfindender Anlass über zwei Tage, der an diesem Wochenende in Kreuzlingen und dem benachbarten Konstanz (D) stattfindet.