Flughafen Zürich verzeichnet den bisher reisestärksten Sommer

Keystone-SDA

Noch nie sind so viele Menschen während der Sommerferienzeit über den Flughafen Zürich gereist wie in diesem Jahr. Trotz des Hochbetriebs konnten die Flugzeuge pünktlicher fliegen als im Vorjahr.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Juli nutzten über 3,2 Millionen Passagiere den Flughafen Zürich, wie aus einer Medienmitteilung des Flughafens Zürich und der Swiss vom Donnerstag hervorgeht. Das ist ein Plus von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Fluggesellschaft Swiss beförderte zwischen Ende Juni und Mitte August laut Mitteilung knapp über 3 Millionen Gäste – 2,4 Prozent mehr als in den Sommermonaten zuvor. In dieser Zeit führte die Airline fast 22’500 Flüge durch – rund 500 mehr als im Vorjahr.

Trotz des grossen Andrangs konnte die Swiss pünktlicher fliegen. Die Pünktlichkeit lag zwischen Ende Juni und Mitte August bei 58,6 Prozent. Das ist ein Plus von 9,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Für alle Flugbewegungen am Flughafen Zürich lag der Pünktlichkeitswert im Juli bei 51 Prozent (+ 9 Prozentpunkte).

