Frau in Kreuzlingen angegriffen und beraubt

Keystone-SDA

Ein Unbekannter hat am Freitagabend in Kreuzlingen TG eine 30-jährige Frau überfallen und ihr Handy gestohlen. Der Täter rannte davon. Die Fussgängerin blieb unverletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau war gegen 20.30 Uhr entlang des Radwegs beim Seeburgpark unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Gemäss ihren Aussagen wurde sie von einem Unbekannten von hinten angegriffen und stürzte dadurch zu Boden. Der Mann nahm ihr Mobiltelefon und rannte in Richtung Bahnhof davon.

Die Ermittlungen zum Täter laufen. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

