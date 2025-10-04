Frau in Kreuzlingen angegriffen und beraubt
Ein Unbekannter hat am Freitagabend in Kreuzlingen TG eine 30-jährige Frau überfallen und ihr Handy gestohlen. Der Täter rannte davon. Die Fussgängerin blieb unverletzt.
(Keystone-SDA) Die Frau war gegen 20.30 Uhr entlang des Radwegs beim Seeburgpark unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Gemäss ihren Aussagen wurde sie von einem Unbekannten von hinten angegriffen und stürzte dadurch zu Boden. Der Mann nahm ihr Mobiltelefon und rannte in Richtung Bahnhof davon.
Die Ermittlungen zum Täter laufen. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.