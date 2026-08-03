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Freiburg bittet Armee um Hilfe bei der Wasserversorgung der Alpen

Keystone-SDA

Der Freiburger Staatsrat hat am Montag um Luftunterstützung durch die Armee gebeten. Alpen, die nicht über Strassen erreichbar sind, sollen per Luft mit Wasser versorgt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Aufgrund der Dürre ersucht der Staatsrat die Armee, das Unternehmen Swiss Helicopter zu unterstützen, wie er in einer Mitteilung schrieb. Der Kanton stellte bei der Schweizer Armee einen Antrag auf Unterstützung bis zum 31. August.

Swiss Helicopter steht seit Ende Juli für die Versorgung von rund 20 Alpen im Einsatz. Wenn die Alpen nicht rasch mit Wasser versorgt werden können, sei das Wohlergehen der Tiere oder gar ihr Leben stark gefährdet, schrieb der Staatsrat weiter.

Der Klimawandel und die Hitzewellen, die Westeuropa seit Mai heimsuchen, führten auch im Kanton Freiburg zu einer aussergewöhnlichen Dürre, wie es weiter hiess. Die Wasserreserven für das Vieh auf den Alpen in den Freiburger Voralpen sind an ihrem Limit angelangt. Der Staatsrat verhängte für den Vivisbach-, den Greyerz- und den Sensebezirk deshalb die besondere Lage.

Alpbewirtschaftende, die die Möglichkeit haben, über die Strasse versorgt zu werden, organisieren sich derzeit selbst, um weiter unten in den Tälern Wasser zu holen.

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