Bild der Woche

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Im Emmental haben die anhaltende Hitze und der niedrige Wasserstand der Emme die Berner Behörden zu einer Rettungsaktion gezwungen. Die eingefangenen Fische wurden in Gewässerabschnitte umgesiedelt, die bessere Überlebensbedingungen bieten.
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