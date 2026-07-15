Bild des Tages

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Die Schweiz feiert dieses Jahr hundert Jahre Ozonmessung. Die Überwachung findet unter anderem in Davos statt, wo diese Spektrophotometer am Physikalisch-Meteorologischen Observatorium fotografiert wurden.
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