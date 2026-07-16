Bild des Tages

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Das Internationale Schachfestival in Biel gibt es seit 59 Jahren. Mehr als 500 Spielerinnen und Spieler nehmen im Moment daran teil. Jedes Jahr begrüsst das Festival die besten Spielerinnen und Spieler der Welt, es ist aber auch offen für Amateure, die ihre Schachkünste messen wollen.
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