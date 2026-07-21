Bild des Tages

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Die ersten Festivalbesucher:innen bauen ihre Zelte auf dem Campingplatz des Paléo-Festivals in Nyon im Kanton Waadt auf. Das grösste Musikfestival der Westschweiz öffnet an diesem Dienstag seine Pforten und wird bis zum 26. Juli rund hundert Künstler:innen begrüssen.
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