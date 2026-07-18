Die Woche in der Schweiz

Die Schweizer Skiwelt trauert um Roland Collombin , einen der grössten Abfahrer der Landesgeschichte. Er starb im Alter von 74 Jahren.

Collombin erlag am 10. Juli einem Krebsleiden, das im vergangenen Jahr öffentlich bekannt geworden war. Die Beisetzung fand am Donnerstag statt.

Für eine ganze Generation von Schweizerinnen und Schweizern steht sein Name für die goldenen Jahre des Skisports. Der im Val de Bagnes im Wallis geborene Collombin trat erstmals bei den Olympischen Winterspielen 1972 in Sapporo ins Rampenlicht. Als Ersatzfahrer und nahezu Unbekannter überraschte er mit der Silbermedaille in der Abfahrt. Geschlagen wurde er lediglich von Bernhard Russi, einer weiteren Legende des Schweizer Skisports.

Diese olympische Auszeichnung markierte den Beginn einer aussergewöhnlichen Karriere. Zur Legende wurde Roland Collombin jedoch auch durch sein jahrelanges Duell mit Bernhard Russi. Auf der einen Seite der stets elegant fahrende Urner, oft als «Schwiegersohn der Nation» beschrieben. Auf der anderen Seite der Walliser mit Ecken und Kanten, bekannt für seinen kompromisslosen Fahrstil und seine Risikofreude. Dieser Gegensatz faszinierte das Schweizer Publikum während der gesamten 1970er-Jahre.

Auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn gewann Collombin zwei Abfahrts-Weltcupwertungen und feierte unter anderem zwei Siege auf der legendären Streif in Kitzbühel. Doch seine Karriere nahm in Val-d’Isère eine dramatische Wendung. Nach einem schweren Sturz 1974 verunglückte er ein Jahr später an exakt derselben Stelle erneut. Er erlitt Wirbelbrüche und war zwei Tage lang gelähmt. Danach fand er nie mehr in die Weltspitze zurück.

Auch nach dem Ende seiner Sportkarriere wurde Roland Collombin nie zum angepassten Ex-Champion. Er hütete Vieh auf Alpweiden, arbeitete im Weinhandel und führte in Martigny ein Raclette-Lokal. Ein ungewöhnliches zweites Leben, das perfekt zu einem Mann passte, der bis zuletzt als direkter und unangepasster Walliser wahrgenommen wurde.