Wie neutral soll die Schweiz eigentlich sein?
Für die einen ist sie nicht neutral genug, für die anderen zu neutral: Über die Schweizer Neutralität wird viel diskutiert – sowohl im Land selbst, wie auch ausserhalb.
Am 27. September wird in der Schweiz über die sogenannte Neutralitätsinitiative abgestimmt. In der Bevölkerung ist die neutrale Position des Landes stark verankert, wie Umfragen zeigen. Sie zeigen aber auch, dass die Leute unterschiedliche Vorstellungen davon haben.
Was denken Sie: Wie sollte die Schweiz ihre Neutralität heute gestalten? Schreiben Sie uns einen Kommentar.
Diskutieren Sie mit!