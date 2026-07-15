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Wie neutral soll die Schweiz eigentlich sein?

Gastgeber/Gastgeberin

Wo steht die Schweiz in der Welt? Und wohin steuert sie? Aktuelle und künftige Entwicklungen stehen bei mir im Fokus. Nach dem Studium (Geschichte, Rechtswissenschaften und Europastudien) eine Zeit lang auf der Schweizer Botschaft in Athen gearbeitet. Journalistische Erfahrungen im In- und Ausland, auf lokaler wie nationaler Ebene, als Freelancer wie auch als Angestellter. Heute mit internationalem Fokus.

Für die einen ist sie nicht neutral genug, für die anderen zu neutral: Über die Schweizer Neutralität wird viel diskutiert – sowohl im Land selbst, wie auch ausserhalb.

Am 27. September wird in der Schweiz über die sogenannte Neutralitätsinitiative abgestimmt. In der Bevölkerung ist die neutrale Position des Landes stark verankert, wie Umfragen zeigen. Sie zeigen aber auch, dass die Leute unterschiedliche Vorstellungen davon haben.

Was denken Sie: Wie sollte die Schweiz ihre Neutralität heute gestalten? Schreiben Sie uns einen Kommentar.

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M
Mutiger Esel

Die von Christoph Blocher forcierte Auslegung der Neutralität zielt primär darauf ab, lukrative Geschäftsbeziehungen mit Russland ungeachtet des Krieges aufrechtzuerhalten – in deutlichem Widerspruch zur europäischen Solidarität. Indem die Schweiz eine aktive Unterstützung der Ukraine blockiert, nimmt sie das dortige Leiden faktisch in Kauf. Sollte diese sicherheitspolitische Isolationsstrategie scheitern, trägt die Schweizer Armee die strategischen und realen Lasten dieser sicherheitspolitischen Passivität.__Die Gewinne werden privatisiert, die Risiken auf den Staat abgewälzt – werden die Konsequenzen dieser Politik tödlich, hat letztlich der stramme Schweizer Soldat, solches auf sich zu nehmen.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
@Mutiger Esel

Danke für Ihren Beitrag. Das ambivalente Verhältnis der Schweiz zur Ukraine wird auch anhand der Sanktionen sichtbar, wie ich mal versucht habe aufzuzeigen: https://www.swissinfo.ch/ger/krieg-frieden/wie-die-schweiz-die-ukraine-richtig-sanktionieren-wollte-und-es-dann-doch-nicht-wirklich-tat/91335459

V
vbrit
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus EN übersetzt.

Die Neutralität ist nur dank der internationalen Rechtsordnung möglich. Russland hat diese durch den Einmarsch in die Ukraine verletzt. Daher liegt es im Interesse der Schweiz, die Sanktionen aufrechtzuerhalten. Andernfalls würde die Wahrung der Neutralität VIEL teurer werden.

Neutrally is only made possible due to international law and order. The russia broke these by invading Ukraine. So upholding sanctions is in the Swiss interest. Otherwise, maintaining neutrality would become A LOT more expensive.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
@vbrit

"Die Neutralität ist nur dank der internationalen Rechtsordnung möglich." - ein guter Punkt.

M
Md6426
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus EN übersetzt.

Die Schweiz sollte neutral bleiben

Switserland should stay neutral

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
@Md6426

Innerhalb der Schweiz ist die Neutralität allgemein akzeptiert und es gibt keine Diskussionen, sie aufzugeben.

P
Primeco
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus EN übersetzt.

1. NATIONALE SICHERHEIT__ •_Vergeltungsmassnahmen vermeiden: Ein Abkehr von der Neutralität macht die Schweiz zu einem Ziel für ausländische Gegner.__ •_Innere Spaltung verhindern: Unsere Bevölkerung ist vielfältig; wer in ausländischen Konflikten Partei ergreift, riskiert, unsere eigenen Bürger zu spalten.__ •_Den Fokus auf die Verteidigung beibehalten: Unser Militär sollte unsere Grenzen strikt schützen und sich nicht in externe geopolitische Spiele verwickeln lassen.____2. DIE KRAFT DER VERMITTLUNG__ •_Kanäle offen halten: Echte Neutralität ermöglicht es der Schweiz, als glaubwürdiger, unvoreingenommener Vermittler bei Friedensgesprächen zu agieren.__ •_Humanitäre Hilfe schützen: Organisationen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sind auf die Schweizer Neutralität angewiesen, um sicher in Konfliktgebiete gelangen zu können.__ •_Einen sicheren Hafen bieten: Neutraler Boden ist für die globale Diplomatie und Deeskalation stets notwendig.____3. WIRTSCHAFTLICHE STABILITÄT SCHÜTZEN__ •_Destruktive Sanktionen vermeiden: Die Teilnahme an Boykotten schadet den Handelsbeziehungen und beeinträchtigt lokale Unternehmen.__ •_Finanzielle Sicherheit gewährleisten: Neutralität sichert den Ruf der Schweiz als stabiler, verlässlicher globaler Knotenpunkt.__ •_Bürger vor Inflation schützen: Die Nichtbeteiligung an Konflikten schützt unsere Lieferketten und die Energiesicherheit.____FAZIT: Neutralität ist KEINE Schwäche oder Gleichgültigkeit; sie ist eine aktive Strategie für den Frieden. Indem wir uns weigern, Partei zu ergreifen, schützen wir unsere Bürger, verhindern unnötige Feindschaften und bleiben der einzige Ort auf der Welt – von denen es kaum noch welche gibt –, an dem sich alle noch an einen Tisch setzen können, um zu verhandeln und ihre Länder und Völker vor den Katastrophen des Krieges zu bewahren. Manchmal frage ich mich: Ist es wirklich unmöglich, in Frieden und Harmonie zusammenzuleben!!! . __FAKTEN: Meine Kinder (mit doppelter Staatsbürgerschaft; kanadisch

1. NATIONAL SECURITY__ •_Avoid retaliation: Stepping away from neutrality turns Switzerland into a target for foreign adversaries.__ •_Prevent domestic division: Our population is diverse; choosing sides in foreign conflicts risks dividing our own citizens.__ •_Maintain a defence focus: Our military should strictly protect our borders, not engage in external geopolitical games.____2. THE POWER OF MEDIATION__ •_Keep channels open: True neutrality allows Switzerland to act as a credible, unbiased mediator for peace talks.__ •_Protect humanitarian aid: Organizations like the International Committee of the Red Cross (ICRC) rely on Swiss neutrality to access conflict zones safely.__ •_Provide a safe haven: Neutral ground is always needed for global diplomacy and de-escalation.____3. PROTECT ECONOMIC STABILITY__ •_Avoid destructive sanctions: Participating in boycotts harms trade relations and disrupts local businesses.__ •_Ensure financial safety: Neutrality secures Switzerland’s reputation as a stable, reliable global hub.__ •_Shield citizens from inflation: Staying out of conflicts protects our supply chains and energy security.____CONCLUSION: Neutrality is NOT weakness or indifference; it is an active strategy for peace. By refusing to take sides, we protect our citizens, prevent unnecessary enemies, and remain the one place in the world- hardly any left - where everyone can still sit down to negotiate and spare their countries and people from war catastrophes . I wonder sometimes: Is it really impossible to live together in peace and harmony !!! . __FACTS: My children (dual citizens; Canadian

Prop D
ProperD
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@Primeco

Das hast du voll getroffen... Ich liebe deinen Beitrag...!!!

You nailed it...Love your post...!!!

J
jepyerly@websud.ch
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus FR übersetzt.

Die Schweiz, ein kleines, militärisch unbedeutendes Land. Sobald eine F-35 ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, befindet sie sich bereits ausserhalb der Schweiz. Andererseits dient ihre Neutralität als Schutzzone – hier, mitten in Europa. Doch derzeit ist es schwieriger, neutral zu bleiben: Der massive Zustrom von Ausländern in unser Land, der Sozialismus, der geplante Abbau unserer Landwirtschaft und unserer Traditionen, die erdrückende Dominanz des Dienstleistungs- und Verwaltungssektors, die übermässige Freizeitgestaltung und der Sport, die die echte Arbeit ersetzen, schwächen jeden Tag die Lebensqualität der Schweizer, wo Unhöflichkeit und Unsicherheit Einzug halten.

La Suisse, petit Pays, militairement insignifiant. Un F35, dès qu'il a atteint sa vitesse , n'est déjà plus en Suisse. . Par contre, sa neutralité sert de zone protectrice , là, au milieu de l'Europe. Mais, il est actuellement plus difficile d'être neutre, L'arrivée massive de personnes étrangères dans notre Pays, le socialisme, l'abandon programmé de notre agriculture, nos traditions , la main-mise des secteurs tertiaires et administratifs étouffants, les excès de loisirs et sports remplaçant le vrai travail , affaiblissent chaque jour, la qualité de vie des Suisses , où les incivilités , l'insécurité prennent place.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
@jepyerly@websud.ch

Ein generell pessimistisches Bild, das Sie das zeichnen. Sie glauben, dass die Neutralität die Antwort auf all diese Fragen ist

J
jepyerly@websud.ch
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus FR übersetzt.

In einer Welt, in der Handel, Geld, Korruption sowie politische und wirtschaftliche Abkommen auf globaler Ebene eine grosse Rolle spielen, wird es immer schwieriger, die Neutralität der Schweiz aufrechtzuerhalten. Aber warum folgt man zum Beispiel der EU bei den Sanktionen gegen Russland, während andere Länder, die viel schlimmer sind, einfach tun, was sie wollen?

Dans un monde, où le négoce, l'argent, la corruption et les accords politiques et commerciaux à l'échelle mondiale , la neutralité de la Suisse est plus difficile à gérer. Mais pourquoi par exemple , on suit l'UE pour sanctionner la Russie , alors que d'autres Pays bien pires , font ce qu'ils veulent.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
@jepyerly@websud.ch

Die Schweiz hat mehrere Dutzend Sanktionsregimes, es ist also nicht so, dass sie nur Russland sanktionieren würde.

A
Akumaoni
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus FR übersetzt.

Es besteht die Gefahr, dass die Schweiz nicht mehr ernst genommen wird, wenn sie den europäischen Ländern beispielsweise bei Sanktionen gegen Russland folgt, Israel aber nicht sanktioniert

la Suisse risque de ne plus être prise au sérieux lorsqu'elle suit les pays européens dans les sanctions par exemple avec la russie et ne sanctionne pas Israël

K
kkckkc
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus EN übersetzt.

Neutral zu sein … bedeutet, neutral zu sein. Sich nur das Rosine herauszupicken, ist nicht neutral. Neutralität hat auch den seltenen Wert, dass sie Türen für diplomatische Lösungen offen hält. Schweizer Diplomatie hat in dieser verrückten Welt eine Bedeutung. Wenn die Schweiz Partei ergreift, wie sie es z. B. getan hat, indem sie einen Friedensgipfel bezüglich Russland und der Ukraine veranstaltet hat, aber ohne Russland... nun, das lässt die Schweiz einfach nur wirklich dumm aussehen.

To be neutral...means to be neutral. Cherry picking is not being neutral. Neutrality also has a rare value in keeping doors open for diplomatic solutions. Swiss diplomacy means something in this crazy world. If Switzerland takes sides as it has done e.g. by hosting a peace summit wrt russia ukraine but without russia...well that just makes Switzerland look really stupid.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
@kkckkc

Den veralteten Ansatz der Neutralität, keinen Unterschied zwischen Aggressor und Opfer zu machen, hat selbst die Schweiz zu einem grossen Teil aufgegeben. Natürlich regt sich Russland darüber auf. Aber trotz aller Rhetorik hat Russland die Beziehungen zur Schweiz nicht abgebrochen, so schlimm kann es also nicht sein.

L
Luigi
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus IT übersetzt.

Meiner Meinung und meinem Wunsch nach muss die Schweizer Neutralität eine streng verfassungsmässige Bedingung sein.

A mio parere e desiderio la neutralità svizzera deve essere una condizione rigidamente costituzionale.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
@Luigi

Wie würden Sie sie genau definieren, wenn sie in der Verfassung präzisiert werden sollte

S
Swisslady

Ich bin der Meinung, dass wir nicht einfach willkürlich entscheiden können, Heute sind wir neutral und Morgen sehen wir mal. Neutralität ist nicht verhandelbar. Wir können nicht einfach die Rosinen heraus picken wie es uns in der Kram passt. Ich bin von unserer Regierung sehr enttäuscht, denn genau das macht sie. __Ich bin übrigens auch in vielen anderen Bereichen enttäuscht von dem BR.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
@Swisslady

Können Sie dieses "Rosinenpicken" etwas genauer beschreiben? Wo sehen Sie das

C
Crisague
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus ES übersetzt.

Kann man neutral bleiben, wenn nicht nur eine ganze Kultur, sondern auch ein Stück unseres Planeten zerstört wird? Wir verändern die Wahrnehmung von Dingen und Worten. Angesichts von Ungerechtigkeiten und Völkermorden gibt es nur Komplizenschaft. Neutralität ist nicht möglich. Ausserdem sind sie nach dem Völkerrecht zum Handeln verpflichtet.

Se puede ser neutral cuando no solo destruyen una cultura entera sino también un pedazo de nuestro planeta? Estamos cambiando la percepción de las cosas y de las palabras. Ante las injusticias y genocidios existe la complicidad. No hay neutralidad posible. Además, están obligados por el derecho internacional a actuar.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
@Crisague

Dann sind Sie dafür, dass die Schweiz ihre Neutralität aufgibt

C
Crisague
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus ES übersetzt.

Kein Staat, der sich als demokratisch bezeichnet und dem internationalen System angehört, darf Neutralität wahren. Neutralität ist keine Neutralität, sondern Mitschuld. Alle Länder mit ihren Regierungen und ihren Einwohnern, die ihre Stimme nicht erheben, um den Völkermord in Palästina zu stoppen und zu verurteilen, sind mitschuldig. Zum Nazismus sagten wir: «Nie wieder». Den Zionismus finanzieren wir. Die Welt, in der wir leben, ist widerlich.

Ningún Estado que se diga democrático y que pertenezca al sistema internacional puede guardar neutralidad. El neutralidad no es tal, es complicidad. Todos los países con sus gobiernos y sus habitantes que no levantan la voz para frenar y condenar el genocidio en Palestina son cómplices. Al nazismo dijimos nunca mas. Al sionismo lo financiamos. El mundo que estamos viviendo es un asco.

N
Not Optimistic
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus EN übersetzt.
@Crisague

Genau. Neutralität ist ein Mythos, der von denen aufrechterhalten wird, die an beiden Seiten Geld verdienen wollen. Um es mit den Worten der Schweiz zu sagen: Wenn wir sehen würden, wie ein Erwachsener auf der Strasse ein Kind angreift, könnten wir nichts tun, um dem Kind zu helfen, weil wir «neutral» sind. __Neutralität ist mehr als nur Mittäterschaft. Sie steht immer auf der Seite des Angreifers.

Yep. Neutrality is a myth perpetrated by those wanting to make money from both sides. To use Switzerland's definition, if we saw an adult attacking a child on the street, we couldn't do anything to help the child because we are "neutral". __Neutrality is more than complicit. It always supports the aggressor.

J
jackye
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus FR übersetzt.

Guten Tag, ich bin aus Frankreich in die Schweiz gekommen und habe dort 30 Jahre lang gelebt; die Schweiz ist für mich nach wie vor mein Bezugspunkt und mein Herzensland geblieben. Ich finde es schade, dass sie sich nicht stärker schützt. Meiner Meinung nach ist die Neutralität eine grossartige Errungenschaft, die unsere Vorfahren errungen haben und die im gesamten Schweizer Volk verankert bleiben muss. Die Neutralität anzupassen, um mehr Schutz zu erlangen – damit bin ich voll und ganz einverstanden, und ich hoffe, dass das Volk versteht, dass es dabei nur zu gewinnen gibt.__Ich finde es schon unnormal, dass die Schweiz, obwohl sie neutral ist, für die Europäische Union zahlen muss, deren Geld aus allen Mitgliedsländern an Einwanderer, Kriege, die die Schweiz nicht braucht, und sicherlich auch für andere Dinge als das Wohlergehen der Europäer – aber ich bin nicht klug genug, um zu wissen, wofür genau.__Ich setze meine Hoffnung auf die Schweizer Realität.

Bonjour, j'ai vécu 30 ans en Suisse venant de France et la Suisse est restée mon pays de référence et de coeur. je trouve domage qu'elle ne se protège pas plus. D'après moi la neutralité est une grande chose que nos aieux ont su conquérir et qui doit rester comme inscrit dans tout le peuple suisse. Modifier la neutralité pour avoir plus de protection, je suis tout à fait d'accord et j'espère que le peuple comprendra qu'il y a tout à gagner.__Je trouve dèjà anormal qu en étanty neutre la Suisse doive payer pour l'Union Européenne dont l'argent de tous les pays membres vont pour les émigrés, les guerres dont la Suisse n'a pas besoin et certainement d'autre choses que le bien-etre des européens m ais je ne suis pas assez intelligente pour savoir où.__J'espère en la réalité suisse.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
@jackye

Welche Gelder zahlt die Schweiz an die EU? Und was meinen Sie mit Einwanderern und Kriegen? Das habe ich nicht genau verstanden.

Prop D
ProperD
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus EN übersetzt.

Ich habe vergessen, das meinem Beitrag hinzuzufügen. Wenn du meinen Beitrag veröffentlichst, kannst du das gerne am Ende meines Beitrags einfügen, falls du möchtest.____«Die Schweiz sollte entweder VOLLSTÄNDIG neutral sein oder aufhören, diesen Begriff in Bezug auf das Land zu verwenden.»

I forgot to add this to my post. If you publish my post you can add this at the end of my post if you wish.____"Switzerland should just be COMPLETELY neutral or stop using the term in relation to the country."

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
@ProperD

Wie würde denn in Ihren Augen eine vollständige Neutralität aussehen

Prop D
ProperD
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus EN übersetzt.
@Giannis Mavris

Interessant... Ich habe deine Frage beantwortet, aber du hast sie nicht veröffentlicht (--)

Interesting....I answered your question but you didn't publish it (--)

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus EN übersetzt.
@ProperD

In diesem Fall muss der Kommentar gegen unsere Nutzungsbedingungen verstossen haben: https://www.swissinfo.ch/eng/about-us/terms-of-use/44141966

In that case, the comment must have violated our terms of use: https://www.swissinfo.ch/eng/about-us/terms-of-use/44141966

Prop D
ProperD
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus EN übersetzt.

Die Schweiz hat ihr «wahres» Gesicht gezeigt, indem sie Sanktionen gegen Russland verhängt hat, nicht aber gegen die USA oder Israel, obwohl diese noch Schlimmeres getan haben – und behauptet dennoch, neutral zu sein...!!! Das ist in keinem Sinne des Wortes neutral... Neutral zu sein bedeutet, keine Partei zu ergreifen, keine Gruppe zu bevorzugen und bei Meinungsverschiedenheiten fair zu bleiben. Die Schweiz tut nichts von alledem. Jetzt versucht die Schweiz, ihr Image als sogenanntes «neutrales Land» aufzupolieren, weil sie weiss, dass sie den Ball fallen gelassen hat. Das Land veröffentlicht verschiedene Artikel, in denen «erklärt wird, was Schweizer Neutralität ist» usw., aber es ist ihr nicht gelungen, den Ball wieder aufzuheben. Man kann die Bedeutung eines Wortes nicht nach eigenem Belieben ändern – genau das versucht die Schweiz jedoch, wenn sie von «Neutralität» spricht..... Die Welt entwickelt sich weiter, und leider wird die Lösung von Problemen auf Schweizer Boden damit zur Vergangenheit gehören....Man befindet sich nicht auf neutralem Boden in einem Land, das offen unparteiisch ist. Verdammt, die Schweiz verhängt sogar Sanktionen gegen den Iran, die sich an den Massnahmen der Vereinten Nationen und der Europäischen Union orientieren. Nun sag mir mal... was hat der Iran der Schweiz denn getan...

Switzerland showed its "true" face by putting sanctions on Russia but not on the USA or Israel for doing even worse but still claiming to be neutral...!!! That's not neutral in any sense of the word....Being neutral means not taking a side, not favoring any group, and staying fair during a disagreement. Switzerland is not doing any of the aforementioned at all. Now Switzerland is trying to clean-up its image as a so-called "neutral country" because they know that they've dropped the ball. The country is publishing various articles "explaining what Swiss neutrality is" etc. but they haven't been able to pick the ball back up. You can't change the meaning of a word to suit your needs, which is what Switzerland tries to do when it mentions "neutrality.".....The world is moving forward and unfortunately, as far as solving issues on Swiss soil, it will be and is becoming a thing of the past....You're not on neutral ground in a country who is blatantly impartial. Heck, Switzerland even has sanctions on Iran aligning with United Nations and European Union measures. Now tell me...what has Iran done to Switzerland...

A
Akumaoni
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus FR übersetzt.
@ProperD

Da stimme ich voll und ganz zu: Das Ansehen der Schweiz auf internationaler Ebene leidet, wenn man sieht, dass Irland,Spanien, Norwegen, Südafrika und andere Länder gegen den Völkermord in Palästina vorgehen und mit zweierlei Mass messen, indem sie die europäischen Sanktionen gegen Russland befolgen, während sie angesichts dieser Schande des 21. Jahrhunderts, nämlich dieses live übertragenen Völkermords, schweigen

entièrement d’accord l’image de la Suisse ce ternie a l'international quand tu vois que l'Irlande,l’Espagne,la Norvège et l’afrique du sud et d’autre pays agir contre le génocide en Palestine et appliqué un deux poids de mesure en suivant les sanctions européennes contre la russie et ce taire face a l'ignominie du 21 ème siècle qu’est ce génocide en directe

G
Gjon Haskaj
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus FR übersetzt.

Der Bundesrat hat in seiner Aussenpolitik Inkohärenz gezeigt, indem er Sanktionen gegen Russland, nicht aber gegen Israel oder die USA verhängt hat. Sein Handlungsspielraum muss daher eingeschränkt werden.

Le Conseil fédéral s’est montré incohérent dans sa politique extérieure en sanctionnant la Russie mais ni Israël ni les Etats-Unis. Sa liberté d’action doit donc être limitée.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
@Gjon Haskaj

Sie weisen hier auf einen wichtigen Punkt hin. Die Frage ist: Lieber überhaupt keine Sanktionen erlassen? Aussenpolitik ist immer mit Kompromissen verbunden, und jede Entscheidung hat Kosten. Was wären wohl die Kosten, wenn die Schweiz überhaupt keine Sanktionen mehr tragen würde

Elena Lacroix-Jaeggy
Elena Lacroix-Jaeggy
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus FR übersetzt.

Dieses Dossier zur Neutralität lässt sich nicht losgelöst von den bilateralen Abkommen mit der EU betrachten. Es bedarf einer sehr sorgfältigen Analyse der Verpflichtungen, wie sie im neuen Abkommen definiert sind, im Verhältnis zum Prinzip der verstärkten Neutralität.__Eine symmetrische Auslegung ist angebracht, da das Ergebnis sonst kafkaesk werden könnte. Wann, mit wem, wie und in welchen konkreten Punkten sind wir noch neutral, wenn andererseits eine Verpflichtung gegenüber der EU besteht?__Ich schlage vor, die Texte unter Einbezug der Rechtsdienste von Luxemburg und der EU sowie unserer derzeit festgelegten verfassungsrechtlichen Verpflichtungen symmetrisch zu betrachten. __Niemand verfügt über das Wissen oder die Kompetenz, um in dieser äusserst schwierigen Frage zu entscheiden, und die meisten kennen die Abläufe in der EU überhaupt nicht; __Ich weiss, wovon ich spreche, ich habe jahrzehntelang bei der Europäischen Kommission gearbeitet.... Europäischer Sozialdialog 435'000 KMU und kleine und mittlere Industrieunternehmen

Ce dossier sur la neutralité ne peut pas être dissocié des accords bilatéraux avec l'UE. Il y a un travail très fin d'analyse à faire entre les obligations telles que définies par le nouvel accord et le principe de neutralité renforcée.__Il convient d'en faire une lecture symétrique car le résultat risque d'être kafkaien. Quand, avec qui, comment, sur quels points spécifiques sommes nous encore neutres s'il y a par ailleurs un engagement vis à vis de l'UE.__Je suggère qu'il y ait une lecture symétrique des textes avec l'aide des services juridiques du Luxembourg EU et nos obligations consitutionnelles telles que définies actuellement. __Personne n'a les connaissances ou compétences pour trancher sur ce sujet très ardu et dont la plupart ignorent totalement les rouages de l'UE; __J'en sais quelque chose, j'ai travaillé à la Commission européenne pendant des décennies.... Dialogue social européen 435.000 PME PMI

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
@Elena Lacroix-Jaeggy

Ein guter Hinweis! Es ist ja kein Geheimnis, dass die Initianten der Neutralitätsinitiative auch ausgesprochene Gegner einer Annäherung an die EU sind.

Anonym
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus EN übersetzt.

Die heutige Politik will die Tatsache nicht anerkennen, dass Neutralität nach wie vor ein binärer Zustand ist. Politiker wünschen sich eine unendlich flexible Definition des Begriffs, ergänzt durch eine Reihe von Fussnoten am Ende der Seite, die erklären, wo er gilt und wo nicht. Tut mir leid, das ist keine Neutralität! Der Test auf Neutralität ist sofort erkennbar. Eine Nation, die sich weigert, Gespräche in einem Staat zu führen, der sich als neutral bezeichnet, definiert diesen Staat durch ihre Weigerung als voreingenommen.

Politics today does not want to recognize the fact that neutrality is still a binary condition. Politicians would like an infinitely flexible definition of the term, with a collection of footnotes added to the bottom of the page to explain where it counts and where it does not. Sorry, that's not neutrality! The test of neutrality is instantly demonstrative. A nation that refuses to hold discussions in a state that professes to be neutral, by its refusal defines that state to be biased.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
@Anonym

Inwiefern ist Neutralität binär? Können Sie das erläutern

D
dh@denishofmann.net
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus FR übersetzt.

Die Schweizer Neutralität ist nur Fassade: Während des Krieges von 1939 bis 1945 durchquerten deutsche Truppen die Schweiz, getarnt als Kartoffeln. Na ja, das war ja das erste Mal, dass man Kartoffeln singen hörte... Heute dient sie der Rechten und insbesondere der SVP dazu, eine schädliche Spaltung aufrechtzuerhalten. Die Waffenverkäufe zeigen deutlich, wie lächerlich die aktuelle Situation ist: An Länder, die sich im Krieg befinden, verkauft man keine Waffen! Mitten in Europa will uns unsere Rechte als winziges Heidiland sehen, mit all seinen Gartenzwergen – auch was die Ideen angeht. Der Mut unserer Vorfahren hat sich lange, viel zu lange Auszeit genommen

La neutralité suisse n'est que de façade : lors de la guerre 39-45, les troupes allemandes ont traversé la suisse déguisées en pomme terre. Ben oui, c'était la première fois qu'on entendait des pommes de terre chanter... Elle sert maintenant à la droite et notamment à l'UDC pour maintenir un clivage délétère. Les ventes d'armes montrent bien le ridicule de la situation actuelle : on n'en vend pas aux pays en guerre ! Au coeur de l'Europe, notre droite nous voit rester un minuscule Heidiland, avec tous ses nains de jardin, y compris au niveau des idées. Le courage de nos ancètres a pris de longues, trop longues vacances

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
@dh@denishofmann.net

Über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg gibt es viel zu diskutieren - aber das mit den Kartoffeln habe ich noch nie gehört...

dario giandeini
Dario Giandeini
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus IT übersetzt.

Es macht mich traurig, dass ein Thema, das für eine der Säulen des Erfolgs der Schweiz so wichtig ist, auf einen Kampf zwischen Rechts und Links reduziert wird und am Ende derjenige gewinnen wird, der am besten weiss, wie man viel Geld investiert. Es tröstet mich, dass sich nichts ändern wird. Das Schweizer Neutralitätskonzept wurde bis vor kurzem ohne starre Vorgaben angewendet. Dann zwang das aus den Fugen geratene geopolitische System den Bundesrat dazu, umstrittene und fragwürdige Massnahmen zu ergreifen. Es ist sinnlos zu leugnen, dass die Finanzwelt heute Kriege, Konflikte und Frieden steuert. Im Namen des Kapitals und des versprochenen «Wohlstands» streiten sich Rechts und Links um die «Macht», wobei sie letztendlich dieselben praktischen «Ziele» anstreben. Die Ideologien sind nur das Gewürz.

Mi rattrista il fatto che un tema tanto importante per uno dei pilastri del successo della Svizzera si riduca a una battaglia tra destra e sinistra e alla fine chi saprà investire meglio molti soldi l'avrà vinta. Mi conforta il fatto che nulla cambierà. Il concetto svizzero di neutralità è stato applicato senza rigidità fina a poco tempo fa. Poi, il sistema geopolitico, impazzito, ha imposto al CF di adottare misure controverse e discutibili. Inutile negare che la finanza oggi gestisce guerre, conflitti, pace. In nome del capitale e del "benessere" promesso, Destra e sinistra si contendono il "potere", mirando, in definitiva agli stessi "obiettivi" pratici. Le ideologie sono il condimento..

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
@Dario Giandeini

Dass die "Finanzwelt heute Kriege, Konflikte und Frieden steuert" ist eine ziemlich abenteuerliche These. Und ein wiederkehrendes Motiv, wenn es darum geht, die Welt zu erklären. Aber die Welt ist schon ein bisschen komplizierter.

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