Heute in der Schweiz

Gorilla-Männchen Yeba tötet im Zoo Basel sein Baby. Auch einen anderen Gorilla hat er gebissen , mit Todesfolge.

Ein vier Tage altes Gorilla-Baby ist laut Mitteilung des Zoo Basel gestorben. Silberrücken Yeba hat es mit einem offenbar unbeabsichtigten Biss in die Brust tödlich verletzt. Für Yeba war es offenbar ein Spiel: «Er war wie ein Kind, das die ganze Zeit zugeschaut hat, wie ein anderes mit einem Spielzeugauto spielt. Schliesslich hat er es sich geschnappt», sagt Zookurator Adrian Baumeyer zur Basler Zeitung.

Es ist der zweite Todesfall in der Gorilla-Gruppe. Erst am Dienstag hatte der Zoo Basel mitgeteilt, dass das 11-jährige Männchen Mobali eingeschläfert werden musste. Ihn hat Yeba in den Hintern und im Genitalbereich gebissen.

Der 14-jährige Silberrücken Yeba zog letztes Jahr ins Affenhaus des Zolli ein und führt seither die Gorillagruppe an. Doch in den letzten Monaten kam es zu Spannungen zwischen Yeba und dem kastrierten Männchen Mobali. Trotz intensiver Betreuung und Massnahmen wie Rückzugsmöglichkeiten für Mobali seien sich die beiden Männchen wiederholt in die Haare geraten, schreibt der Zoo dazu.

Ebenso informiert er, dass die Tötung von Jungtieren, sogenannter Infantizid, bei Gorillas ein beobachtetes und wissenschaftlich beschriebenes Verhalten sei. Jetzt trägt Gorilla-Mutter Joas das tote Jungtier weiterhin auf sich. Der Zoo lässt diese natürliche Art des Abschiednehmens zu.