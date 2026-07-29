Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Kaum ist die WM vorbei, schafft es der Schweizer Fifa-Boss Gianni Infantino erneut, die Welt des Fussballs in Aufruhr zu versetzen. Zusammen mit dem Trump-Clan hat er die Idee lanciert, die Fussball-WM teilzuprivatisieren. Der Sport bleibt dabei auf der Strecke, denn es geht um ganz viel Geld. Das stösst besonders in Europa auf grossen Widerstand.

Doch beginnen möchte ich das heutige Briefing mit einer positiven Nachricht.

Herzliche Grüsse aus Bern