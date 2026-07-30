Heute in der Schweiz

Die Podcast-Hosts Camille Kündig und Claire Micallef sprechen mit ihren Gästen Heike Geiling und Katja Aegerter über das Leben als mitziehende:r Partner:in im Ausland.

Hören Sie die neue Podcast-Folge von «Ade merci, Schweiz» : Auswandern mit der Liebe – wenn eine Karriere den Weg vorgibt.

Wenn der Partner oder die Partnerin einen Job im Ausland annimmt, wandert oft die ganze Familie mit aus. Doch was bedeutet das für jene Person, die mitzieht – und dafür das eigene Leben in der Schweiz zurücklässt?

In der neusten Folge unseres zweisprachigen Video-Podcasts «Ade merci, Schweiz» sprechen unsere Hosts mit ihren Gästen über Karrierebrüche, finanzielle Abhängigkeit und die Kunst, sich immer wieder neu zu erfinden.

Katja Aegerter schildert ihr Leben als mitreisende Partnerin eines EDA-Mitarbeiters. Ihre Stationen führten sie und ihre Familie nach Washington, Kirgistan und Nordmazedonien. Dabei musste sie ihre berufliche Laufbahn immer wieder neu denken – und wurde von der Übersetzerin zur Psychologin. Wo eine Erwerbstätigkeit nicht möglich war, nutzte sie die Zeit für Weiterbildungen, ehrenamtliche Arbeit und schliesslich ein Doktorat.

Zu Gast im Swissinfo-Studio ist zudem die interkulturelle Trainerin und Coach Heike Geiling. Als ehemalige «Trailing Spouse» kennt auch sie die Herausforderungen eines Lebens im Ausland. Sie erklärt, weshalb eine gute Vorbereitung entscheidend ist: von der Frage nach Arbeitsmöglichkeiten und sogenannten Spouse Packages der Arbeitgeber über Weiterbildungen bis hin zur finanziellen Absicherung. Dazu gehört auch, die Auswirkungen eines Auslandaufenthalts auf die Altersvorsorge frühzeitig zu klären.

Die Folge zeigt, dass ein Auslandaufenthalt für mitreisende Partner:innen nicht zwingend Verzicht bedeuten muss. Wer die Zeit aktiv gestaltet, kann neue Perspektiven entwickeln, sich beruflich weiterentwickeln und gestärkt in die Schweiz zurückkehren.