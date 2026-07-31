Heute in der Schweiz

Die Sonne brennt so unbarmherzig, dass selbst Sonnenblumen ihr nicht mehr standhalten.

Die Schweiz erlebt derzeit eine der intensivsten Hitzewellen ihrer jüngeren Geschichte . Am Donnerstag stieg das Thermometer in Basel-Binningen auf 39,7 Grad. Damit wurde der höchste Wert gemessen, der jemals nördlich der Alpen in der Schweiz registriert wurde.

Laut MeteoSchweiz dürfte der Juli 2026 zudem als wärmster Monat seit Beginn der Messungen im Jahr 1864 in die Statistik eingehen. Noch gravierender als die Rekorde selbst sind jedoch die Folgen der anhaltenden Hitze.

In weiten Teilen des Landes macht sich die Trockenheit zunehmend bemerkbar. Mancherorts fiel weniger als ein Fünftel der für einen Juli üblichen Niederschlagsmenge. Die Böden trocknen aus, der Bewässerungsbedarf steigt, und zahlreiche Landwirte blicken mit Sorge auf ihre Felder. Mehrere Branchenverbände melden bereits Ertragseinbussen.

Besonders angespannt ist die Lage in den Sömmerungsgebieten. Wegen Wassermangels und ausgedörrter Weiden mussten zahlreiche Viehhalter ihre Tiere vorzeitig von den Alpen ins Tal bringen. Dieser für die Jahreszeit ungewöhnliche Schritt verursacht zusätzliche Kosten. In einzelnen Betrieben haben Futtermangel und steigende Ausgaben sogar dazu geführt, dass Teile des Viehbestands verkauft werden mussten.

Experten rechnen zwar nicht mit kurzfristigen Versorgungsengpässen. Für viele Landwirte ist die Dürre jedoch längst mehr als eine abstrakte Gefahr. Sie beeinträchtigt Ernten, verteuert die Produktion und erschwert die Tierhaltung. Der aussergewöhnliche Sommer zeigt damit eindrücklich, dass Temperaturrekorde längst konkrete wirtschaftliche Folgen für die Schweizer Landwirtschaft haben.