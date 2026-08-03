Heute in der Schweiz

Die Schweiz ächzt, die Sommerhitze hat das Land fest im Griff. Wie wird sich das in der Politik – oder konkreter, im Wahljahr 2027 bemerkbar machen ?

Als vor acht Jahren die Eidgenössischen Wahlen auf einen Hitzesommer folgten, konnten die Grünen und Grünliberalen einen historischen Sitzgewinn verzeichnen. Auch für die nächsten Wahlen werden die Grünen das Thema besetzen wollen, sagt Politologe Michael Hermann. Es sei «ihr zentrales politisches Thema».

«Die anderen Parteien wissen: Wenn man mehr über den Klimawandel spricht, hilft das tendenziell den grünen Parteien und nicht ihnen», sagt Hermann gegenüber SRF. Etwa die SVP, deren ländliche Basis stark von der Hitzewelle betroffen sei, spreche deshalb lieber über Themen, mit denen sie selbst Wahlen gewinnen könne.

Der Hitzesommer 2026 wird laut dem Politologen wohl einen Effekt auf die Eidgenössischen Wahlen im nächsten Jahr haben. Die Ausgangslage ist allerdings eine andere als noch vor acht Jahren, die beiden grünen Parteien seien in der Defensive. «Es gib viele andere Themen, die ihnen Konkurrenz machen. Und das Thema Klimawandel ist eben doch nicht mehr so frisch, wie es 2019 war, als wir einen völlig neuen Blick darauf geworfen haben», sagt Hermann.

Doch nicht nur in Hinblick auf das Wahljahr 2027 sorgt die Kombination Hitzesommer und Politik für Schlagzeilen. Wie die NZZ am Sonntag zuerst berichtete, hat Umweltminister Albert Rösti (SVP) just jene Mittel aus der Finanzplanung für die kommenden Jahre gestrichen, die für eine klimataugliche Aufforstung der Schweizer Wälder bestimmt waren. Dabei haben sich sowohl National- als auch Ständerat in den vergangenen Jahren wiederholt für zusätzliche Mittel ausgesprochen. Das letzte Wort ist jedoch noch nicht gesprochen, so wird sich das Parlament in der Budgetdebatte im Dezember noch einmal mit den Geldern für den Wald befassen.