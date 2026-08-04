Warum die Schweiz das Paradies des urbanen Flussbadens ist

Keystone / Anthony Anex

An heissen Sommertagen lassen sich in Schweizer Städten Tausende Menschen von der Strömung der Aare, des Rheins oder der Limmat treiben. Was für Einheimische selbstverständlich ist, gilt international als Kuriosität. Die Schweizer Flussbadekultur hat eine lange Geschichte – und dient heute Städten weltweit als Vorbild.

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«Die Aare fliesst in einer langen Schleife um das Herz der Schweizer Hauptstadt und ist vielleicht der beste Fluss der Welt zum Schwimmen», schwärmte der US-Sender CNN vor einigen Jahren. «Das Wasser gleitet von den Berner Alpen herab.» Solche Lobeshymnen und spektakuläre Bilder finden sich regelmässig auch in den sozialen Medien.

Das Aareschwimmen ist ein Berner Heiligtum. Die Bevölkerung mag über vieles streiten, über Politik, über den Formstand des lokalen Fussball-Clubs Young Boys, über die Zutrittsregeln im Frauenbereich des Marzilibades. Aber wenn es um die Aare geht, sind sich alle einig: Es gibt im Sommer nichts Schöneres.

Das lässt sich die Stadt etwas kosten. Allein die Sanierung des kleinen Flussbades im Lorrainequartier verschlingt voraussichtlich 22 Millionen Franken. Das Volk hat dem Kredit wuchtig zugestimmt. Zu reden gab einzig, dass das Lorrainebad eine Saison lang geschlossen bleiben wird.

Waschgelegenheit für Städter

Die Geschichte der Schweizer Flussbäder geht ins frühe 19. Jahrhundert zurück, als viele Stadtwohnungen weder Badezimmer noch fliessendes Wasser besassen. In den Fluss stiegen die Menschen vor allem, um sich zu waschen. So entstanden die Kastenbäder – hölzerne Anlagen auf Pfählen, deren Becken vom Flusswasser durchströmt wurden.

Ab Ende des 19. Jahrhunderts, als das Schwimmen zunehmend als gesundheitsfördernd wahrgenommen wurde, entstanden viele weitere Flussbäder. Einige dieser Anlagen prägen das Stadtbild bis heute. Dazu gehören nebst dem Berner Lorrainebad etwa das Schwäbis in Thun und der Untere Letten in Zürich.

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Wende ab den 1960ern

Doch mit der Industrialisierung verschlechterte sich die Wasserqualität vieler Flüsse. Mitte des 20. Jahrhunderts galten zahlreiche Gewässer als verschmutzt, Baden war vielerorts nicht mehr möglich.

Erst der Ausbau moderner Kläranlagen und strengere Gewässerschutzgesetze brachten in den 1960er- und 1970er-Jahren die Wende. Ereignisse wie der Chemieunfall von Schweizerhalle 1986 stärkten den politischen Willen, die Gewässer konsequent zu sanieren.

Schweiz als Vorbild

Im restlichen Europa verlief die Entwicklung anders; das Flussbaden verschwand fast überall aus dem Stadtbild. Das änderte sich erst in jüngster Zeit. Paris zum Beispiel hat nach einem Jahrhundert Badeverbot wieder einige Abschnitte der Seine geöffnet und drei Flussbäder eingerichtet.

In München hat sich die Wasserqualität der Isar dank Renaturierungsmassnahmen und verbessertem Gewässerschutz deutlich erhöht. In Wien entwickelte sich die Neue Donau entlang der Donauinsel zum Anziehungspunkt.

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Globales Netzwerk

Über 120 Städte aus 40 Ländern sind inzwischen in der Swimmable Cities AllianceExterner Link vertreten, einem rasch wachsenden globalen Netzwerk. Die Allianz bringt Fachleute aus Stadtplanung, Gewässerschutz, öffentlicher Gesundheit und Zivilgesellschaft zusammen.

Das internationale Netzwerk setzt sich dafür ein, verschmutzte oder unzugängliche Stadtgewässer wieder zu Badeorten zu machen. Die Schweiz gilt mit ihren sauberen Flüssen, der guten Infrastruktur und einer jahrzehntelangen Badekultur als Vorbild. Die Städte Basel, Bern und Zürich werden regelmässig als Pioniere genannt.

Das nächste grosse Treffen der Allianz am 11./12. AugustExterner Link findet übrigens in Basel statt. Und bevor das Forum beginnt, werden sich die Delegierten selbstredend den Rhein hinuntertreiben lassen, um die Schweizer Flussbadekultur am eigenen Leib zu erfahren.

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