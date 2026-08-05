Heute in der Schweiz

Die Fischer (hier am Bodensee) gehören zu den Berufsgruppen, die sich am meisten Sorgen wegen der anhaltenden Trockenheit machen.

Die Hitzewelle und Dürre, die derzeit die Schweiz heimsuchen, machen sich von den tiefsten bis zu den höchsten Höhenlagen bemerkbar . Mit Folgen, die – wenn auch sicherlich nicht in gleicher Weise – Fische und Wassersportler betreffen.

«Wir steuern auf das grösste Fischsterben aller Zeiten zu», erklärt der Co-Präsident des Fischereiverbands des Kantons Luzern gegenüber 20 Minutes. Er ist einer von vielen, die angesichts der Trockenheit und der für Fische lebensfeindlichen Wassertemperaturen Alarm geschlagen haben. In mehreren Kantonen finden seit Wochen Notabfischungen statt, um die Fische an kühlere Orte mit mehr Wasser zu verlegen.

Ein weiteres Anzeichen für die Probleme dieses trockenen und heissen Sommers kommt auch von den Skipisten. Das Abschmelzen der Gletscher ist so stark, dass die Skiliftbetreiber in Zermatt den Sommerskibetrieb auf dem Theodul-Gletscher einstellen mussten. Der Schweizer Skinationalmannschaft wurde eine Ausnahmegenehmigung erteilt, sodass ihre Mitglieder weiterhin trainieren können – allerdings unter alles andere als optimalen Bedingungen.

«Sommer wie dieser haben katastrophale Auswirkungen auf die Gletscher, […] und langfristig ist klar, dass der Sommerskibetrieb verschwinden wird», erklärt Christophe Lambiel, Geomorphologe sowie Dozent und Forscher an der Universität Lausanne, gegenüber RTS.