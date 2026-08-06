Heute in der Schweiz

Wie reagiert das Schweizer Umweltdepartement auf den sich rasch verändernden Klimawandel? In einer heute veröffentlichten Interviewserie antwortete Umweltminister Albert Rösti auf Kritik an den Kürzungen beim Waldschutz, der Unterstützung für die Landwirtschaft und den Chancen der Schweiz, ihre Klimaziele für 2030 zu erreichen.

Im Jahr 2020 stellte das Parlament für einen Zeitraum von vier Jahren 100 Millionen Franken bereit, unter anderem um hitze- und dürreresistente Baumarten zu pflanzen. Am Wochenende berichtete die NZZ am Sonntag, dass Rösti die für das Bundesamt für Umwelt (Bafu) vorgesehenen Mittel ab 2027 aus dem Finanzplan des Bundes gestrichen habe.

Nun sagt Rösti in einem Interview mit Le Temps, er könne diesen Entscheid inhaltlich nicht mehr rechtfertigen und die Mittel seien weiterhin notwendig. «Man muss heute nur durch den Wald gehen, um die Folgen des Klimawandels zu sehen», sagte er. Er erklärte, die Kürzungen seien letztes Jahr im Rahmen schwieriger Budgetverhandlungen im Parlament vorgenommen worden und fügte hinzu, dass der Bund den Schweizer Wäldern nach wie vor jährlich rund 115 Millionen Franken zuweise.

In einem separaten Interview mit Le Temps räumte Rösti ein, die Schweiz werde Mühe haben, ihre Klimaziele für 2030 zu erreichen. Ein erheblicher Teil der erforderlichen CO2-Reduktionen müsse durch internationale CO2-Zertifikate erbracht werden, die teuer seien. «Ich sehe nicht, wie der Bund die zusätzlich erforderlichen 300 bis 400 Millionen Franken aufbringen könnte», sagte er.

Auf die Frage des Tages-Anzeigers, ob er den Klimawandel unterschätzt habe, antwortete der Bundesrat, er habe keinen so heissen Sommer erwartet. «Aber ich habe den Klimawandel nie infrage gestellt.»