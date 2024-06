Geldautomat in Le Locle NE gesprengt

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Im Kanton Neuenburg ist in am Donnerstagmorgen um 4.32 Uhr erneut ein Geldautomat gesprengt worden. Betroffen war ein Postomat in Le Locle. Die Neuenburger Polizei bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine Meldung von RTN.

Die Neuenburger ermittle derzeit, sagte die Kommunikationsbeauftragte der Polizei. Man werde eine Mitteilung versenden, sobald mehr Informationen zur Verfügung stünden.

Die Region nahe der französischen Grenze wurde in den letzten Monaten Opfer zahlreicher Sprengstoffangriffe auf Geldautomaten, darunter vor zehn Tagen einer in La Brévine NE. Die Kantonalbanken von Neuenburg und Jura erklärten kürzlich, dass sie aufgrund der zunehmenden Angriffe die Anzahl ihrer Geldautomaten reduzieren würden.