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Gemeinde Valbirse stimmt über Bezeichnung für ihre Einwohnenden ab

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten von Valbirse im Berner Jura stimmen am 27. September über die künftige Bezeichnung der Einwohnenden ab. Die Gemeinde hat nach einer Befragung der Bevölkerung drei Vorschläge ausgewählt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zur Auswahl stehen die französischen Bezeichnungen «Valbirsiens/Valbirsiennes», «Valbirsois/Valbirsoises» und «Boubétch», wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte. Der letzte Vorschlag geht auf Spitznamen von Pontenet zurück.

Ein Komitee hatte diese drei Bezeichnungen aus insgesamt 55 Vorschlägen der Bevölkerung ausgewählt. Dem Auswahlgremium gehörten unter anderem die letzten Gemeindepräsidenten von Bévilard, Malleray und Pontenet an – den drei Gemeinden, die 2015 zur Gemeinde Valbirse fusionierten.

Die gewählte Bezeichung soll künftig von der Verwaltung in der Kommunikation verwendet werden. Das Projekt wurde im vergangenen Jahr zum zehnjährigen Jubiläum der Fusion lanciert.

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