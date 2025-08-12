The Swiss voice in the world since 1935
Gemeinde Zollikofen will nichts wissen von Gemeindedividende

Keystone-SDA

Steuerzahlende in Form eine Dividende an den Überschüssen einer Gemeinde teilhaben lassen: Davon will zumindest der Gemeinderat von Zollikofen nichts wissen. Er empfiehlt dem Grossen Gemeinderat, ein entsprechendes Postulat abzulehnen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Idee einer «Gemeindedividende» kommt aus den Reihen der FDP. Steuerzahlende sollen an den effektiven Überschüssen im allgemeinen Haushalt beteiligt werden, so die Forderung.

Nach ersten Abklärungen winkt der Gemeinderat ab. Die Umsetzung wäre mit einem unverhältnismässig grossen Verwaltungsaufwand verbunden. Eine eingehendere Prüfung hält der Gemeinderat vor diesem Hintergrund nicht für notwendig.

Vielmehr sollen die Bürgerinnen und Bürger der Berner Vorortsgemeinde auch in Zukunft im Rahmen des anerkannten politischen Prozesses über die Festlegung der Steueranlage Einfluss nehmen können, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Der Grosse Gemeinderat behandelt das Geschäft an seiner Sitzung vom 27. August 2025.

