Genf legt Route für Anti-G7-Kundgebung fest

Keystone-SDA

Die Route der Anti-G7-Demonstration vom Sonntag in Genf steht fest. Der Staatsrat hat am Mittwoch den Streckenverlauf genehmigt. Zudem werden die eingesetzten Polizeikräfte eine Identifikationsnummer tragen.

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(Keystone-SDA) Wie Sicherheitsdirektorin Carole-Anne Kast erklärte, wurde für die Kundgebung eine Lösung gefunden, damit die Polizistinnen und Polizisten identifizierbar bleiben. Zudem werden rund 30 Beobachter des Zentrums für gewaltfreie Aktion im Einsatz stehen.

Nach einem letzten Treffen zwischen den Behörden und dem Bündnis No G7 am Dienstagabend wurde auch die definitive Route festgelegt. Der Demonstrationszug wird nicht über die Mont-Blanc-Brücke führen. Deren Sperrung hatten die G7-Gegner als Provokation kritisiert.

Die Demonstration startet im Parc Mon Repos. Von dort führt die Route über die Rue des Alpes bis zur Place des Nations, bevor der Zug zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Die Kundgebung darf ab 15 Uhr beginnen und muss spätestens um 22.30 Uhr beendet sein.