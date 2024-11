Georg Fischer stellt sich strategisch neu auf

Der Industriekonzern Georg Fischer (GF) stellt sich nach der Grossübernahme von Uponor im Jahr komplett neu auf. Die Maschinenbau-Division wird verkauft und für die mehrheitlich in der Automobilindustrie aktive Guss-Division werden Optionen geprüft.

(Keystone-SDA) Der Fokus soll künftig auf den Bereichen Water und Flow Solutions liegen, wie GF am Mittwoch mitteilt. Die umfasst die grösste Division Piping Systems sowie die nach dem Kauf von Uponor gebildete Division Building Flow Solutions mit dem Fokus auf den Transport von Wasser in Städten, Gebäuden und Wohnungen.

GF will sich künftig auf Lösungen für Water and Flow Solutions in den Bereichen Industrie, Infrastruktur und Gebäude fokussieren. Eine Überprüfung der Strategie habe ergeben, dass sich die bestehenden Wachstumschancen am effektivsten durch eine gezielte Anpassung des Unternehmensportfolios nutzen liessen, so die Mitteilung.

Was mit der Leichtmetallguss-Division Casting geschehen soll, wird nun noch geprüft, für die Division Machining Solutions wurde indes bereits ein Käufer gefunden. Es ist die United Grinding Group, die sich mehrheitlich im Besitz der Patinex AG der Familie Ebner befindet. United Grinding beschäftigt weltweit mehr als 2000 Mitarbeiter.

Der Deal zwischen GF und United Grinding bewertet die Division Machining Solution zwischen 630 und 650 Millionen Franken. Er soll im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen werden, vorbehältlich der notwendigen Genehmigungen.