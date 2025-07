Gericht in Dielsdorf ZH spricht zwei Gefängnisaufseher frei

Das Bezirksgericht Dielsdorf ZH hat am Dienstag zwei Gefängnisaufseher vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs und der Körperverletzung freigesprochen. Ihnen wurde vorgeworfen, im April 2019 den damaligen Häftling Brian Keller geschlagen zu haben.

(Keystone-SDA) Der Richter begründete die Freisprüche für die beiden Gefängnisaufseher hauptsächlich mit der Videoaufzeichnung des Vorfalls. Die von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe liessen sich gestützt auf die Videoaufnahmen und die Aussagen der Beteiligten nicht erhärten.

Zu dem Vorfall kam es am 9. April 2019, als sechs Gefängnisaufseher in Schutzausrüstung in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies Keller für einen Hofspaziergang aus seiner Zelle holen wollten. Nachdem Keller in Richtung eines der Aufseher spuckte, eskalierte die Situation, und er wurde von den Gefängnisangestellten zu Boden gebracht. Dabei sollen die beiden Beschuldigten ihn unnötigerweise geschlagen haben, als er bereits am Boden lag.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.