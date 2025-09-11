Gericht in Dietikon ZH verurteilt zwei Männer wegen Entführung
Das Bezirksgericht Dietikon ZH hat zwei Männer verurteilt, die einen damals 81-jährigen Mann in dessen Wohnung einsperrten. Danach haben sie ihn in seine Ferienwohnung auf der Insel Elba gebracht und ihn dort zurückgelassen.
(Keystone-SDA) Das Gericht verurteilte die beiden Männer, einen 31-jährigen Schweizer und einen 34-jährigen Deutschen, zu Freiheitsstrafen von je 43 Monaten, wie die Richterin bei der Urteilseröffnung am Donnerstag sagte. Der Deutsche wird zudem für acht Jahre des Landes verwiesen. Beide wurden der qualifzierten Freiheitsberaubung und Entführung schuldig gesprochen.
Die Staatsanwaltschaft warf den beiden vor, im August 2024 einen damals 81-jährigen zunächst mehrere Tage lang in dessen Wohnung im Kanton Zürich eingesperrt zu haben. Anschliessend sollen sie ihn nach Elba gebracht haben, wo sie den weitgehend hilflosen Senior zurückliessen. Er wurde nach knapp zwei Wochen von einem Bekannten dort gefunden.